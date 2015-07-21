台湾股市：小幅收升但成交量能创逾五个月低位，后市操作趋谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月21日 - 台湾股市周二小幅收升，但成交量能创逾五个月低位。分析师指出，台股持续在九千点附近低量盘整，估计8月中旬第二季财报公布截止日前，市场将谨慎操作。
大盘加权股价指数 收升0.34%报9,005.96点。今日成交初值 719.82亿台币，此前成交低位为2月9日的664.08亿，上交易日修正后为826.29亿。
日盛投顾协理钟国忠说，〞今天又创下新低量，连五日均量都不到。〞
他并认为，台股第二季财报公布截止日是8月15日，近期不乏有中小型个股公布第二季财报不如预期的情况，致各方对后市看法偏向保守，短期内倾向买入已公布财报的公司或是大型稳健的企业。
分析师预估，明天的台股交易区间在8,950-9,124点。
本地时间14:33，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.34%；大陆上证综合指数 升0.47%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”