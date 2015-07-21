台湾股市：小幅收升但成交量能创逾五个月低位，后市操作趋谨慎

大盘加权股价指数 收升0.34%报9,005.96点。今日成交初值 719.82亿台币，此前成交低位为2月9日的664.08亿，上交易日修正后为826.29亿。

他并认为，台股第二季财报公布截止日是8月15日，近期不乏有中小型个股公布第二季财报不如预期的情况，致各方对后市看法偏向保守，短期内倾向买入已公布财报的公司或是大型稳健的企业。