欧股业绩：思爱普第二季获利勉强达到预期，受低利润云软件热销冲击

路透法兰克福7月21日 - 德国商业软件商思爱普(SAP) 周二公布的季度业绩喜忧参半，新款低利润云软件的网络销量大增，因而营收超过预期，但获利却降至预估区间最低端的水平。

思爱普称，第二季不计特殊项目的营业利润增长13%至13.9亿欧元，位于路透调查分析师预估区间13.9-14.5亿欧元的低端。

剔除将其他货币兑换为欧元的影响，按固定汇率计算，营业利润增幅只有1%。

思爱普公布总营收为49.7亿欧元，较上年同期41.5亿欧元上升20%。剔除汇率的影响，总营收同比增幅为8%。

来自持续经营业务的云订阅和支持服务营收跳增129%至5.55亿欧元，上年同期为2.42亿欧元。在同一基础上计算，来自主流软件授权业务的营收增长13%至35.1亿欧元，上年同期为31.2亿欧元。剔除汇率影响，软件授权业务营收增幅为3%。