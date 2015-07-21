欧股业绩：思爱普第二季获利勉强达到预期，受低利润云软件热销冲击

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福7月21日 - 德国商业软件商思爱普(SAP) 周二公布的季度业绩喜忧参半，新款低利润云软件的网络销量大增，因而营收超过预期，但获利却降至预估区间最低端的水平。
思爱普称，第二季不计特殊项目的营业利润增长13%至13.9亿欧元，位于路透调查分析师预估区间13.9-14.5亿欧元的低端。
剔除将其他货币兑换为欧元的影响，按固定汇率计算，营业利润增幅只有1%。
思爱普公布总营收为49.7亿欧元，较上年同期41.5亿欧元上升20%。剔除汇率的影响，总营收同比增幅为8%。
来自持续经营业务的云订阅和支持服务营收跳增129%至5.55亿欧元，上年同期为2.42亿欧元。在同一基础上计算，来自主流软件授权业务的营收增长13%至35.1亿欧元，上年同期为31.2亿欧元。剔除汇率影响，软件授权业务营收增幅为3%。
思爱普维持2015年全年财测不变，预计按固定汇率计算、不按照国际财务报告准则(IFRS)计算的营业利润介于56亿至59亿欧元，那相当于较上年同期的56亿欧元为持平至最多增长5%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。