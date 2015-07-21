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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 14:31 BJT

表格: 中国6月乙醇进出口分项数据一览

路透北京7月21日 - 以下是中国海关公布的6月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                6月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                          20,643    20,300.66        574.73           56,862       316.77
   原产地
   巴基斯坦                   15,508            -        568.83           42,938    104,397.6
   美国                        5,104   358,814.77         577.6            5,145       -61.63
   南非                           23            -        440.87               23            -
   德国                            4        63.08     14,704.25               13        16.21
   日本                            1       -91.79        10,743               40       -56.21
   荷兰                            1       -76.99         2,294                4       -40.64
   英国                            1     3,376.19         7,415                2       881.01
   韩国                            1            -         2,620               10        347.8
   西班牙                          0       -61.89             0                2       -39.88
   越南                            -            -             -            8,624            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -               61            -
   中华人民共和国                  -         -100             -                1           25


  出口:                                                               
乙醇                           1,519       -22.29        877.82           16,466         4.18
   目的地
   朝鲜                          800       -16.73        681.66            4,410       -29.19
   日本                          241        -7.14      1,014.32            2,480       -47.74
   台湾                          159       -71.16        936.64            2,035       -38.89
   巴布亚新几内亚                132            -      1,085.11              331        -6.85
   印度                           98       -20.33      1,617.32              571        -6.24
   澳门                           80         47.4        894.54              396        -8.11
   香港                            7            -      1,902.86               42        11.25
   越南                            4            -       2,012.5                9       182.58
   菲律宾                          -            -             -            6,132            -
   埃塞俄比亚                      -            -             -               37            -
   澳大利亚                        -            -             -                4            -
   安哥拉                          -            -             -               12            -
   巴基斯坦                        -            -             -                2            -
   也门共和国                      -            -             -                3            -
   印度尼西亚                      -            -             -                1            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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