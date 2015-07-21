表格: 中国6月乙醇进出口分项数据一览

路透北京7月21日 - 以下是中国海关公布的6月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 20,643 20,300.66 574.73 56,862 316.77 原产地 巴基斯坦 15,508 - 568.83 42,938 104,397.6 美国 5,104 358,814.77 577.6 5,145 -61.63 南非 23 - 440.87 23 - 德国 4 63.08 14,704.25 13 16.21 日本 1 -91.79 10,743 40 -56.21 荷兰 1 -76.99 2,294 4 -40.64 英国 1 3,376.19 7,415 2 881.01 韩国 1 - 2,620 10 347.8 西班牙 0 -61.89 0 2 -39.88 越南 - - - 8,624 - 俄罗斯联邦 - - - 61 - 中华人民共和国 - -100 - 1 25 出口: 乙醇 1,519 -22.29 877.82 16,466 4.18 目的地 朝鲜 800 -16.73 681.66 4,410 -29.19 日本 241 -7.14 1,014.32 2,480 -47.74 台湾 159 -71.16 936.64 2,035 -38.89 巴布亚新几内亚 132 - 1,085.11 331 -6.85 印度 98 -20.33 1,617.32 571 -6.24 澳门 80 47.4 894.54 396 -8.11 香港 7 - 1,902.86 42 11.25 越南 4 - 2,012.5 9 182.58 菲律宾 - - - 6,132 - 埃塞俄比亚 - - - 37 - 澳大利亚 - - - 4 - 安哥拉 - - - 12 - 巴基斯坦 - - - 2 - 也门共和国 - - - 3 - 印度尼西亚 - - - 1 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.