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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 17:11 BJT

台湾汇市：台币随亚币贬值创近四个月低位，出口商抛汇缓和贬幅

* 美国升息预期持续发酵，台币随韩元等亚币走弱
    * 出口商加大抛汇力道，外资因股利发放汇出不明显
    * 明日实质交易区间估在31.150-31.250

    路透台北7月21日 - 台币兑美元 周二第四日收贬，创近四个月低位。汇银人士表示，国际美元持
续反映美国升息预期走强，韩元 触及两年低点，台币也跟进贬值，但出口商的抛汇卖压令贬幅收敛
。
    
    交易员指出，昨晚海外NDF美元价位走扬，令台币实质价位一早即贬破31.200价位，但出口商的抛汇卖压
随即涌出。至于外资则是有买有卖，并未因台积电 现金股利即将发放而一面倒汇出。 
    
    “出口商在31.200以上有不少美元卖单，但被外资汇出消化掉了。”一位银行交易员说。
    
    不过一外商银行交易主管则称，外资客户近几日偏汇入，与股市气氛转趋缓和有关。由于台币兑美元已连
贬数日，韩元兑美元在1,160附近料有支撑，短期美元要进一步扩大升值的空间有限。
    
    “(做多美元)该上车都上车了，有点后继无力。”他说。
    
    针对台积电现金股利发放对汇市的影响，交易主管表示，央行都已经安排妥当，对汇价的影响将有限。
    
    另一大型银行交易员也称，外资尚未因应台积电现金股利发放而提前汇出，但市场仍笼罩在贬值效应的想
象中。   
    
    台积电将在周四(23日)发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以外资持股比例达75%，并因分离课税缴交2
0%计算，届时就有逾20亿美元的汇出需求。
        
    台币兑美元今日收贬6.5分以31.407作收，前低为3月23日的31.503。    
    
    今日台币实质交易区间在31.193-31.210，上日交易区间在31.090-31.140。交易员预估，明日台币实质交
投波动区间暂看在31.150-31.250。 
    
    台湾股市周二小幅收升，但成交量能创逾五个月低位。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股
买超50.88亿台币，连续五个交易日买超共计148.84亿台币。 
    
    多数新兴亚币周二下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位官员的讲话支撑了美国最早将在9月升
息的预期。韩元 触及两年低点，受对第二季增长的悲观预估拖累。泰铢 触及六年低点，受
进口商的美元需求拖累。 
       
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点维持价平。一个月美元/台币远汇TWD1
MNDFOR=尾盘报31.210/31.230，上日收在31.245。
      
     
    本周余日国际重要经济数据和事件有：   

    7/21(二)：英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说；英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递
交预算说明；瑞士6月贸易收支；英国6月公共部门净借款及收支短差。

    7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总
裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FH
FA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支；

    7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元
区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月
堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。
     
    7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值；
法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit
制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售；    
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.407    31.342  31.193-31.435   31.435     7.32    7.62
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.405    31.340  31.195-31.440   31.435     3.70    4.61
                                                                         
 
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 美元/台币六个月期           -0.085/-0.065          -0.080/-0.060  
 (完)

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