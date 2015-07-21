台湾汇市：台币随亚币贬值创近四个月低位，出口商抛汇缓和贬幅

* 美国升息预期持续发酵，台币随韩元等亚币走弱 * 出口商加大抛汇力道，外资因股利发放汇出不明显 * 明日实质交易区间估在31.150-31.250 路透台北7月21日 - 台币兑美元 周二第四日收贬，创近四个月低位。汇银人士表示，国际美元持 续反映美国升息预期走强，韩元 触及两年低点，台币也跟进贬值，但出口商的抛汇卖压令贬幅收敛 。 交易员指出，昨晚海外NDF美元价位走扬，令台币实质价位一早即贬破31.200价位，但出口商的抛汇卖压 随即涌出。至于外资则是有买有卖，并未因台积电 现金股利即将发放而一面倒汇出。 “出口商在31.200以上有不少美元卖单，但被外资汇出消化掉了。”一位银行交易员说。 不过一外商银行交易主管则称，外资客户近几日偏汇入，与股市气氛转趋缓和有关。由于台币兑美元已连 贬数日，韩元兑美元在1,160附近料有支撑，短期美元要进一步扩大升值的空间有限。 “(做多美元)该上车都上车了，有点后继无力。”他说。 针对台积电现金股利发放对汇市的影响，交易主管表示，央行都已经安排妥当，对汇价的影响将有限。 另一大型银行交易员也称，外资尚未因应台积电现金股利发放而提前汇出，但市场仍笼罩在贬值效应的想 象中。 台积电将在周四(23日)发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以外资持股比例达75%，并因分离课税缴交2 0%计算，届时就有逾20亿美元的汇出需求。 台币兑美元今日收贬6.5分以31.407作收，前低为3月23日的31.503。 今日台币实质交易区间在31.193-31.210，上日交易区间在31.090-31.140。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.150-31.250。 台湾股市周二小幅收升，但成交量能创逾五个月低位。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股 买超50.88亿台币，连续五个交易日买超共计148.84亿台币。 多数新兴亚币周二下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位官员的讲话支撑了美国最早将在9月升 息的预期。韩元 触及两年低点，受对第二季增长的悲观预估拖累。泰铢 触及六年低点，受 进口商的美元需求拖累。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点维持价平。一个月美元/台币远汇TWD1 MNDFOR=尾盘报31.210/31.230，上日收在31.245。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7/21(二)：英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说；英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递 交预算说明；瑞士6月贸易收支；英国6月公共部门净借款及收支短差。 7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总 裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FH FA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支； 7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元 区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月 堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。 7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值； 法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit 制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.407 31.342 31.193-31.435 31.435 7.32 7.62 元太外汇经纪公司 31.405 31.340 31.195-31.440 31.435 3.70 4.61 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.085/-0.065 -0.080/-0.060 (完)