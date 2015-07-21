中国金融：央行注资进出口行450亿美元，成第一大股东--财新网

路透北京7月21日 - 财新网周二报导称，中国央行已追加对国家开发银行CHDB.UL、进出口银行的注资，分别注资国开行、进出口银行480亿美元、450亿美元。此次注资后，央行将跃升为两家政策性金融机构的第一大股东，财政部为第二大股东。

报导并称，此前央行已通过外汇储备委托贷款债转股的方式曲线注资国开行、进出口银行320亿美元、300亿美元。而财政部注资农业发展银行1,000亿元人民币（约160亿美元）。

“由于央行注资政策性金融机构与央行货币政策独立性的平衡度也是央行内部与其它部门的关注点，此次央行对国开行和进出口银行的注资属于阶段性持股，但持股多久、何时退出尚未明确。”报导称。

另外，对于国开行和进出口银行的注资，均通过外管局投资平台梧桐树投资平台有限责任公司（下称梧桐树公司）。

公开资料显示，该公司成立于2014年11月，注册资本1亿元。梧桐树公司第一次浮出水面，缘于成立于去年12月的丝路基金。外管局以外汇储备通过梧桐树公司出资65亿美元，成为丝路基金第一大股东，中投公司、进出口银行、国开行旗下的国开金融则分别出资15亿、15亿和5亿美元。

今年4月，国务院公布三家政策性银行（国开行、进出口银行、农发行）改革方案，其中实质性内容之一就是对前述三家机构补充资本金、提升资本实力、强化资本约束机制。

国开行2014年年报显示，该行的注册资本为3,067亿元，股东是财政部、中央汇金投资有限责任公司和全国社会保障基金理事会。截至2014年末，3家股东的持股比例分别为50.18%、47.63%和2.19%。（完）