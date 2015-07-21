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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 15:20 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收平，反应五年增额公债标售结果优于预期

* 10年公债殖利率收在平盘
    * 五年新券标售结果优预期
    * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.49%

    路透台北7月21日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周二收平。交易员表示
，由于五年增额公债104/9R标售结果优于预期，104/5殖利率开高后升幅逐渐收敛，但追价
意愿低落及交投量能萎缩，该券殖利率料续在1.48%附近窄幅波动。
    
    他们并指出，五年增额券104/9R得标利率低于市场预估区间，且证券及票券等交易商得
标比重高达41.84%，短线料104/9R殖利率逢低较易出现卖压，而逢高又见银行及金融机构买
盘虎视眈眈，暂难跳脱区间狭幅盘整格局。
    
     〞券商补充券源，太长又不敢买，太短又没肉。〞一位大型证券台债交易员说。
    
    他并坦称，近期台债波动度偏低，交易盘操作不易，台债转向以银行养券交易为主，预
估今年是台债流动性最差的一年，这次才会有较多交易商参与竞标104/9R，企图增加交易筹
码，但获利空间有限，若该券殖利率跌破0.98%的发行前交易区间低位即会引来部分卖压。
  
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年期增额公债104/9R 得标利率
为0.988%，略低于市场预估的0.99-1.005%区间，发行金额为300亿台币。得标比重方面，银
行业58.16%、证券业34.67%、票券业7.17%、保险业0%。 

    美国短期收益率周一触及逾两周最高水准，因一美联储决策者发表强硬言论，且对公司
债供应的预期降低避险公债需求。指标10年期美国公债 收益率从周五尾盘的2.3
49%上升至2.372%。 
    
    交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.49%；五年增额券104/9R
发行前交易殖利率则暂看在0.97-0.995%。     
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5      104/9R                  -0.93      0.9857%   0.9830-0.9980%      24.00
  10       104/5                   0.00      1.4800%   1.4735-1.4825%      38.00
    此外，台湾股市       周二小幅收升，但成交量能创逾五个月低位。分析师指出，台
股持续在九千点附近低量盘整，估计8月中旬第二季财报公布截止日前，市场将谨慎操作。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：  
    7/21(二)：澳洲央行公布7月利率会议之会议记录；日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambr
idge Society发表演说；英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说；英国财务大臣奥
斯本向下议院财政委员会递交预算说明；瑞士6月贸易收支；英国6月公共部门净借款及收支
短差。

    7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气
指数；澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政
策会议记录；美国联邦住房金融局(FHFA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季
国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支；

    7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6
月零售销售；欧元区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业
金数据；美国6月领先指标；美国7月堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指
数。
     
    7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造
业PMI初值初值；法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务
业/综合PMI初值；欧元区7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI
初值；美国6月新屋销售。
   
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4800
          5      104/9R                       0.9857
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.6550
 (完)

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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