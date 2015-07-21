台湾债市：10年公债殖利率收平，反应五年增额公债标售结果优于预期

* 10年公债殖利率收在平盘 * 五年新券标售结果优预期 * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.49% 路透台北7月21日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周二收平。交易员表示 ，由于五年增额公债104/9R标售结果优于预期，104/5殖利率开高后升幅逐渐收敛，但追价 意愿低落及交投量能萎缩，该券殖利率料续在1.48%附近窄幅波动。 他们并指出，五年增额券104/9R得标利率低于市场预估区间，且证券及票券等交易商得 标比重高达41.84%，短线料104/9R殖利率逢低较易出现卖压，而逢高又见银行及金融机构买 盘虎视眈眈，暂难跳脱区间狭幅盘整格局。 〞券商补充券源，太长又不敢买，太短又没肉。〞一位大型证券台债交易员说。 他并坦称，近期台债波动度偏低，交易盘操作不易，台债转向以银行养券交易为主，预 估今年是台债流动性最差的一年，这次才会有较多交易商参与竞标104/9R，企图增加交易筹 码，但获利空间有限，若该券殖利率跌破0.98%的发行前交易区间低位即会引来部分卖压。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年期增额公债104/9R 得标利率 为0.988%，略低于市场预估的0.99-1.005%区间，发行金额为300亿台币。得标比重方面，银 行业58.16%、证券业34.67%、票券业7.17%、保险业0%。 美国短期收益率周一触及逾两周最高水准，因一美联储决策者发表强硬言论，且对公司 债供应的预期降低避险公债需求。指标10年期美国公债 收益率从周五尾盘的2.3 49%上升至2.372%。 交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.49%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.97-0.995%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R -0.93 0.9857% 0.9830-0.9980% 24.00 10 104/5 0.00 1.4800% 1.4735-1.4825% 38.00 此外，台湾股市 周二小幅收升，但成交量能创逾五个月低位。分析师指出，台 股持续在九千点附近低量盘整，估计8月中旬第二季财报公布截止日前，市场将谨慎操作。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7/21(二)：澳洲央行公布7月利率会议之会议记录；日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambr idge Society发表演说；英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说；英国财务大臣奥 斯本向下议院财政委员会递交预算说明；瑞士6月贸易收支；英国6月公共部门净借款及收支 短差。 7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气 指数；澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政 策会议记录；美国联邦住房金融局(FHFA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季 国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支； 7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6 月零售销售；欧元区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业 金数据；美国6月领先指标；美国7月堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指 数。 7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造 业PMI初值初值；法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务 业/综合PMI初值；欧元区7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI 初值；美国6月新屋销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4800 5 104/9R 0.9857 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.6550 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)