欧股业绩：诺华制药维持今年财测不变，第二季获利逊于预期

路透7月21日 - 瑞士制药商诺华制药 周二维持2015年财测不变，公布的第二季核心净利逊于预期。

诺华制药的业绩是以美元计算的，美元升值冲击到公司获利，但该公司能寄希望于加快潜在增长来改善业绩。诺华推出的治疗心力衰竭的新药Entresto，预计将带来数以十亿美元计算的收入。

诺华称，第二季来自持续经营业务的净营收下降5%至126.94亿美元，若按固定汇率计算，则为增长6%。核心净利为31亿美元，按美元计算同比为下降8%，按固定汇率计算为增长5%。

路透调查访问的分析师原本预估诺华制药的净营收为128亿美元，集团核心净利为32亿美元。

“我们相信我们能落实今年的优先要务，并确认全年财测不变，”诺华制药执行长Joe Jimenez在声明中称。(完)