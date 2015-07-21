欧股业绩：诺华制药维持今年财测不变，第二季获利逊于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月21日 - 瑞士制药商诺华制药 周二维持2015年财测不变，公布的第二季核心净利逊于预期。
诺华制药的业绩是以美元计算的，美元升值冲击到公司获利，但该公司能寄希望于加快潜在增长来改善业绩。诺华推出的治疗心力衰竭的新药Entresto，预计将带来数以十亿美元计算的收入。
诺华称，第二季来自持续经营业务的净营收下降5%至126.94亿美元，若按固定汇率计算，则为增长6%。核心净利为31亿美元，按美元计算同比为下降8%，按固定汇率计算为增长5%。
路透调查访问的分析师原本预估诺华制药的净营收为128亿美元，集团核心净利为32亿美元。
“我们相信我们能落实今年的优先要务，并确认全年财测不变，”诺华制药执行长Joe Jimenez在声明中称。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。