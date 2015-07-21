新西兰金融：央行有意调整对银行与金融业之管理规定

路透惠灵顿7月21日 - 一名资深官员周二表示，新西兰央行在降息之际，也有意更新对该国银行与金融行业的管理规定。

新西兰央行已开始检讨注册银行以及诸如信贷联盟与金融公司这类不具银行执照机构的存款规定。

新西兰央行表示，正在检视能够改善其审慎制度效率，以及衡量非银行资本需求的举措。

“总的来说，我们将把这样的改变视为盘点诸多举措的一部份，希望最后能为银行节省可观的成本，改善管理制度的效率，”新西兰央行审慎管理主管Toby Fiennes在声明中表示。