澳洲股市：连续第六日收高，银行和消费类股领涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼7月21日 - 澳洲股市周二收高0.35%，连续第六个交易日上涨，受到银行和消费必需品类股稳固涨势的带动，而黄金和资源类股仍不受欢迎。
指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨19.8点至5,706.7点，盘中一度触及六周高位5,718.9点。除资源类股外，所有板块均上涨。
该股指3月以来的每个月都录得跌幅，7月至今累计上涨4.5%，主要受到银行股的提振。
瑞士信贷周一将其12月份澳洲股指目标水准从6,500点下调至6,000点，因5月和6月大幅下挫。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”