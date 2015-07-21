澳洲股市：连续第六日收高，银行和消费类股领涨

路透悉尼7月21日 - 澳洲股市周二收高0.35%，连续第六个交易日上涨，受到银行和消费必需品类股稳固涨势的带动，而黄金和资源类股仍不受欢迎。

指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨19.8点至5,706.7点，盘中一度触及六周高位5,718.9点。除资源类股外，所有板块均上涨。

该股指3月以来的每个月都录得跌幅，7月至今累计上涨4.5%，主要受到银行股的提振。