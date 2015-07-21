版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 15:24 BJT

新兴汇市：美联储官员的强硬言论打击亚币；但政策预期改变提振坡元

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.37 124.31 -0.05 -3.79 119.66

坡元 1.3689 1.3710 +0.15 -3.13 1.3260

台币 31.196 31.342 +0.47 +1.67 31.718

韩元 1155.76 1152.10 -0.32 -4.89 1099.30

泰铢 34.46 34.42 -0.12 -4.53 32.90

菲律宾披索 45.28 45.23 -0.10 -1.23 44.72

印尼卢比 13342.00 13342.00 +0.00 -7.21 12380.00

印度卢比 63.64 63.66 +0.03 -0.96 63.03

马币 3.8060 3.8065 +0.01 -8.13 3.4965

人民币 6.2096 6.2097 +0.00 -0.09 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王洋/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐