日本个股：东芝社长田中久雄因会计丑闻辞职

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月21日 - 日本东芝 称，执行长和社长田中久雄于周二辞职，因独立调查显示他此前知悉公司在数年间虚报获利的行为。
公司在声明中称，董事长室町正志将暂代田中久雄的职务，周三生效。公司还称，考虑将董事会中一半的席位由外部董事担任。
东芝副董事长佐佐木则夫和顾问西田厚聪也将辞职，因第三方报告指出这两人也参与了获利虚报行为。
独立委员会周一在一份报告中表示，东芝在数年时间内浮报营业利润1,518亿日圆(12.2亿美元)，高层涉入这起“制度”会计违规。
调查可能导致东芝董事会重组，财务报表重整以及巨额罚款。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”