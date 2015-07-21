日本个股：东芝社长田中久雄因会计丑闻辞职

路透东京7月21日 - 日本东芝 称，执行长和社长田中久雄于周二辞职，因独立调查显示他此前知悉公司在数年间虚报获利的行为。

公司在声明中称，董事长室町正志将暂代田中久雄的职务，周三生效。公司还称，考虑将董事会中一半的席位由外部董事担任。

东芝副董事长佐佐木则夫和顾问西田厚聪也将辞职，因第三方报告指出这两人也参与了获利虚报行为。

独立委员会周一在一份报告中表示，东芝在数年时间内浮报营业利润1,518亿日圆(12.2亿美元)，高层涉入这起“制度”会计违规。

调查可能导致东芝董事会重组，财务报表重整以及巨额罚款。（完）