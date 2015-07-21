国际油市：油价下跌，因美元走强且石油供应充足

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0654GMT，9月布兰特原油 下滑0.06美元，报每桶56.59美元，周一结算价跌0.45美元。该合约本月迄今累计下滑约7美元。
美国8月原油期货 下跌0.19美元，至每桶49.96美元。该合约周一跌破50美元，为4月以来首见，本月迄今累计下滑约9美元。该合约周二到期。
PIRA Energy的分析师表示：“由于伊朗核协议以及中国和欧洲经济疑虑，人们对油价持有的悲观看法有点过度了，”
路透初步调查显示，7月17日止当周，美国商业原油库存可能下降大约210万桶。
澳新银行分析师认为，预期库欣原油库存再次增加，这给油价继续造成下行压力。
沙特5月国内原油库存大增至纪录高位，不过库存增加可能是因为一家大型新炼厂存在需求，而不是全球供应过剩的又一迹象。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 于春红/孙茉莉/高琦)
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