国际油市：油价下跌，因美元走强且石油供应充足

0654GMT，9月布兰特原油 下滑0.06美元，报每桶56.59美元，周一结算价跌0.45美元。该合约本月迄今累计下滑约7美元。

美国8月原油期货 下跌0.19美元，至每桶49.96美元。该合约周一跌破50美元，为4月以来首见，本月迄今累计下滑约9美元。该合约周二到期。

PIRA Energy的分析师表示：“由于伊朗核协议以及中国和欧洲经济疑虑，人们对油价持有的悲观看法有点过度了，”

路透初步调查显示，7月17日止当周，美国商业原油库存可能下降大约210万桶。

澳新银行分析师认为，预期库欣原油库存再次增加，这给油价继续造成下行压力。

沙特5月国内原油库存大增至纪录高位，不过库存增加可能是因为一家大型新炼厂存在需求，而不是全球供应过剩的又一迹象。(完)

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