《中国新债预测》五年国债收益率均值3.13%，需求较旺定位料低于二级

* 招标品种: 财政部五年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(22日)10:35-11:35

* 受访人数: 13位(银行、券商)

* 预测区间: 3.09%-3.18%

* 预测均值: 3.13%(按各家机构预测值平均)

路透北京7月21日 - 中国财政部周三将招标续发五年期固息国债。路透调查显示，从期限上看，五年国债适合多类机构，需求一直较为旺盛。因此尽管今日现券收益率略有走升，但盘整大势未改，故明日新债定位仍有望低于二级，预测均值落在3.13%附近。

“今天国开(招标的)五年需求也比较好，主力配置短期限的机构也开始拉长久期，明天五年应该会不错的。”北京一银行交易员认为。

国开行 上午招标增发的四期债需求旺盛，除10年品种与预测均值一致外，一年、五年和七年中标收益率均低于预期。其中五年债中标利率在3.6638%，远低于市场预测均值3.72%，投标倍数更高达5.18倍。

北京另一银行交易员并称，近来新债整体需求较好，资金面亦维持宽松，加之五年品种受各类机构青睐，明天有望获得不错买需。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.1573%。本次续发国债的标的券150011券最新成交 在3.1500%。

明日招标新债为财政部今年第11期 五年国债的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标时间为7月22日上午10:35-11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。

投标标位设定上，变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。