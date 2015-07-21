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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 15:42 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,276亿韩元，连三日卖超

路透首尔7月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超1,276亿韩元，为连续第三个交易日卖超，期间累计卖超2,220亿韩元(1.9210亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月21日 -127.6 39.3 95.7

7月20日 -22.2 -102.4 130.3

7月17日 -72.2 -292.9 357.5

7月16日 182.0 98.8 -42.3

7月15日 235.8 -295.2 60.9

7月14日 -35.6 -121.3 168.2

7月13日 6.0 -10.5 27.3

7月10日 -71.1 -156.7 232.8

7月 9日 -348.8 232.4 110.7

7月 8日 -398.3 114.7 296.3

7月 7日 -105.8 -150.9 250.3

7月 6日 -281.7 -218.9 489.1

7月 3日 -12.1 -70.5 121.0

7月 2日 116.1 -82.5 -2.0

7月 1日 9.4 73.6 -74.8

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本月以来 -925.9 -943.0 2,221.0

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今年以来 7,596.8 -9,842.1 2,472.2

---------------------------------------------- (完)

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