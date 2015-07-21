表格：外资在韩国股市卖超1,276亿韩元，连三日卖超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超1,276亿韩元，为连续第三个交易日卖超，期间累计卖超2,220亿韩元(1.9210亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月21日 -127.6 39.3 95.7
7月20日 -22.2 -102.4 130.3
7月17日 -72.2 -292.9 357.5
7月16日 182.0 98.8 -42.3
7月15日 235.8 -295.2 60.9
7月14日 -35.6 -121.3 168.2
7月13日 6.0 -10.5 27.3
7月10日 -71.1 -156.7 232.8
7月 9日 -348.8 232.4 110.7
7月 8日 -398.3 114.7 296.3
7月 7日 -105.8 -150.9 250.3
7月 6日 -281.7 -218.9 489.1
7月 3日 -12.1 -70.5 121.0
7月 2日 116.1 -82.5 -2.0
7月 1日 9.4 73.6 -74.8
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本月以来 -925.9 -943.0 2,221.0
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今年以来 7,596.8 -9,842.1 2,472.2
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”