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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 15:46 BJT

亚洲橡胶：东京期胶大体收平，日圆走弱抵消油价下滑影响

“总之市场仍处于卖超状态，由于期胶陷于215日圆附近，因此走势并没有改变。”一消息人士说道。

上海期交所1月主力合约 涨280元人民币，收报每吨13,480元。

美元表现坚挺和原油以及油品供给充足，累及周二的油价。

新加坡SICOM近月8月合约 尾盘报每公斤146.70美分，跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 高琦/孙茉莉; 审校 艾茂林/于春红)

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