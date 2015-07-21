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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 15:55 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元7月7日低点0.6620转为上档阻力

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* 新西兰元/美元触发0.6610上方停止单后，在0.6620美元略低处触顶回落

* 0.6620是7月7日低点(7月8日低点在0.6622)。亚洲盘高位在0.6607

* 0.6601为周一高点，因新西兰总理约翰基谈话引发新西兰元空头回补

* 0.6505为约翰基谈话前的周一低点。0.6498为上周触及的六年低点

* 市场预期新西兰央行将降息，引发上周新西兰元跌至0.6498

* 路透调查：新西兰央行本周料将降息至3.0%，年底前可能还会降息 (完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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