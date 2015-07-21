《汇市简讯》新西兰元/美元7月7日低点0.6620转为上档阻力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 新西兰元/美元触发0.6610上方停止单后，在0.6620美元略低处触顶回落
* 0.6620是7月7日低点(7月8日低点在0.6622)。亚洲盘高位在0.6607
* 0.6601为周一高点，因新西兰总理约翰基谈话引发新西兰元空头回补
* 0.6505为约翰基谈话前的周一低点。0.6498为上周触及的六年低点
* 市场预期新西兰央行将降息，引发上周新西兰元跌至0.6498
* 路透调查：新西兰央行本周料将降息至3.0%，年底前可能还会降息 (完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”