重温稿-《中国新债预测》五年国债收益率均值3.13%，需求较旺定位料低于二级

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 招标品种: 财政部五年期续发国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(22日)10:35-11:35
* 受访人数: 13位(银行、券商)
* 预测区间: 3.09%-3.18%
* 预测均值: 3.13%(按各家机构预测值平均)
路透北京7月21日 - 中国财政部周三将招标续发五年期固息国债。路透调查显示，从期限上看，五年国债适合多类机构，需求一直较为旺盛。因此尽管今日现券收益率略有走升，但盘整大势未改，故明日新债定位仍有望低于二级，预测均值落在3.13%附近。
“今天国开(招标的)五年需求也比较好，主力配置短期限的机构也开始拉长久期，明天五年应该会不错的。”北京一银行交易员认为。
国开行 上午招标增发的四期债需求旺盛，除10年品种与预测均值一致外，一年、五年和七年中标收益率均低于预期。其中五年债中标利率在3.6638%，远低于市场预测均值3.72%，投标倍数更高达5.18倍。
北京另一银行交易员并称，近来新债整体需求较好，资金面亦维持宽松，加之五年品种受各类机构青睐，明天有望获得不错买需。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.1573%。本次续发国债的标的券150011券最新成交 在3.1500%。
明日招标新债为财政部今年第11期 五年国债的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标时间为7月22日上午10:35-11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。
投标标位设定上，变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。
是次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前同期国债相同，从2015年5月28日开始计息；票面利率3.1%。招标当日原同期国债停止交易一天，招标结束至7月27日进行分销；7月29日起与之前发行的同期国债合并上市交易。(完) (发稿 侯向明; 审校 李宏薇/杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。