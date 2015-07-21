《路透晚报》--7月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：升至近四周高点，受企业财报憧憬提振

日本股市日经指数周二升至近四周高点，因市场愈来愈看好企业公布的第一季财报表现可望亮眼；而中国股市上涨也支撑此间市况。日经指数收高0.9%，报20,841.97点，为6月24日以来最高收位。东证股价指数涨0.7%至1,673.88点。

--中国股市：沪综指收升四连涨，题材股走势活跃存量资金博弈加剧

中国股市沪综指继续收升，连续第四日上涨。分析师指出，今日题材股走势较为活跃，但4,000点附近多空争夺依然激烈。在增量资金入市谨慎及技术面面临多项重要指标压制的背景下，市场可能维持存量资金博弈格局，个股分化或进一步加剧，预计短线继续震荡。沪综指收报4,017.675点，涨25.565点或0.64%。上证A股今日成交6,420亿元人民币，上日为6,837亿元。沪深300指数收报4,166.01点，涨0.13%。

--香港股市：收高，内地股市表现平稳激励投资者

香港股市收高，内地股市表现平稳激励投资者。恒生指数升0.5%，至25,536.43点。恒生国企指数上涨0.8%，报11,871.54点。电信类指数上涨，金融股亦上涨。

--汇市：美元受升息预期提振而继续走高，商品货币暂获喘息

美元在经过一周的上涨后继续累积上行动能，因有关美联储升息的预期升温，推动美元兑日圆触及五周高点，美元指数亦创下三个月高位。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的讲话给美元带来提振。布拉德周一对Fox Business network表示，美联储9月升息的可能性高于50%。0848GMT，欧元/美元报1.0848美元；美元/日圆报124.34日圆。

--欧元债市：债券赎回令资金泛滥，公债收益率走低

欧元区公债收益率(殖利率)走低，由于债券赎回令市场充斥资金，但可吸纳资金的新债供应却不多，交投因假期因素而趋淡，央行买盘挑大梁。投资人亦关注美元走强及原油供给强劲造成油价续跌，这令通胀停滞的疑虑再起。0815 GMT, 德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.69%，离近两周低点不远。意大利和西班牙10年期公债收益率下跌1-2个基点，分别至1.92%和1.89%。

--国际油市：油价下跌，因美元走强且石油供应充足

油价小跌，受累于美元走强，及原油和油品依然充沛的供应。伊朗达成核协议后，市场对该国石油供应增加的预期，及担心中国及欧洲经济忧虑将打压需求，令本月油价承压。0828GMT，9月布兰特原油下滑0.13美元，报每桶56.52美元，本月迄今累计下滑约7美元。美国8月原油期货下跌0.24美元，至每桶49.91美元。

--全球金市：金价虽止跌持稳，但人气依旧偏空

金价在五年低点略上方持稳，不过继上日挫跌4%后，投资者预计金价将进一步下跌。金价在周一录得2013年9月来最大跌幅后，目前在略高于1,100美元关键支撑位的上方交投，交易商和分析师称，若跌破此位，可能导致金价进一步下挫。0838 GMT，现货金升至每盎司1,107.51美元，此前一度低见1,096.65美元。美国8月期金下滑0.3%至1,105.50美元。

--金属期市：伦敦期镍跳涨，此前中国数据显示镍进口量大增

伦敦金属交易所(LME)期镍跳涨，此前中国贸易数据显示6月未锻压镍进口同比上升244.05%，令市场预期供应短缺之势可能最终将开始产生影响。至0845 GMT，伦敦金属交易所指标期镍跳涨1.5%报每吨11,875美元，上海期镍涨3.25%。伦敦期铜亦加快涨势，因中国6月铜进口持稳，尽管需求增长放缓。LME期铜攀升0.9%至每吨5,529.50美元。上海期铜上升0.35%。