更正-金属期市：伦敦期镍跳涨，此前中国数据显示镍进口量大增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，内文第六段改为“上海期镍劲升3.3%”，非“跌3.3%”)
路透墨尔本7月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周二跳涨，此前中国贸易数据显示6月未锻压镍进口同比上升244.05% ，令市场预期供应短缺之势可能最终将开始产生影响。
“我们认为缺少对印尼矿石的进口终于开始发挥影响了，尽管对其影响的时机一直拿捏不准，”法国兴业银行驻伦敦分析师Robin Bhar称。
“或许至少，很多人期待的供应收紧正在开始。”
银行和交易商押注，由于印尼去年禁止矿石出口，中国将不得不加快精炼镍的进口，以满足国内不锈钢产业的需求。
但几乎没有迹象显示不锈钢企业需求迫切，因此麦格理等几家投资银行将2015年镍价预期下调13%。
至0722 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期镍 跳涨1.8%报每吨11,905美元，上海期镍 劲升3.3%。
伦敦期铜亦加快涨势，因中国6月铜进口持稳，尽管需求增长放缓。
“从需求面来说，短期内由于夏季淡季以及美元升值的影响，市场观点对铜利空，”Argonaut Securities分析师Helen Lau说。
“但实际情况是，下半年中国的整体情况正在改善--我们已经发现楼市出现一些复苏。因此我们认为铜价已经触底。”
LME期铜 攀升0.4%至每吨5,504美元；该合约上日收盘持平，盘中一度跌至两周低点。上海期铜 上升0.4%。
国际铜业研究组织(ICSG)最新月报称，4月全球精炼铜市场出现81,000吨供应缺口，3月为供应盈余4,000吨。
LME期铝 下滑，之前贸易数据显示，中国加紧出口铝制半成品，尽管全球价格下滑已经让出口无利可图。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/郑茵 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”