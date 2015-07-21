香港社会：政府公布民政事务局及公务员事务局新局长任命

路透香港7月21日 - 香港政府周二宣布高层官员变动，委任刘江华出任民政事务局局长和张云正为公务员事务局局长；至于该两局的前局长曾德成和邓国威，则分别以退休及家庭理由而辞任。

政府下午发出新闻稿宣布，国务院今日根据行政长官梁振英的建议和提名，委任刘江华出任民政事务局局长和张云正为公务员事务局局长，同时免去曾德成和邓国威的主要官员职务，但未有说明二人离任原因。其后曾德成及邓国威分别透过政府新闻处发表声明公布辞任原因。

自梁振英2012年7月就任特首以来，其班子相继有多名政治任命官员辞任，包括前财经事务及库务局副局长梁凤仪、前新闻统筹专员邓惠钧、以及数名司局政治助理等。

梁振英会见传媒时表示，＂任何公务员事务局的人事变动都不会影响香港行之已久和行之有效的公务员制度和相关政策，也再无其他主要官员变动。＂

＂特区政府现在实行的是一个政治任命的制度，...这制度有所谓一道旋转门，意思即是，...正如外地的民主社会政府一样，主要官员的进出都有一道所谓旋转门，比较方便的。＂他在回应这次人事变动时说。

＂特区政府过去三年的主要官员以至政治任命官员，譬如政治助理的离任人数，如果与欧美及台湾相对，我相信我们这个班子是十分稳定的。＂梁振英说。

现年66岁的曾德成2007年7月获委任为民政事务局局长，其后过渡至梁振英政府。至于邓国威大学毕业加入政府政务职系，2012年7月获梁振英政府委任为公务员事务局局长，他在声明中称，因为一些预计不到的家庭理由而要退下，需要更多时间陪伴家人。

新任民政事务局局长刘江华曾任政党民建联副主席，2012年12月加入政府任政制及内地事务局副局长，在加入政府前，他连续多年透过直选当选立法会议员，但在2012年9月的选举中落败。