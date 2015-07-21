欧元债市：债券赎回令资金泛滥，公债收益率走低

意大利 和西班牙 10年期公债收益率下跌1-2个基点，分别至1.92%和1.89%，后者已连续第11日下跌，为2008年夏季以来持续时间最长的下跌行情。

月底前大约有400亿欧元来自偿债和息票偿付的资金料将回归市场，但随着很多市场参与人士离场休假，公债标售规模正在减少。斯洛文尼亚将通过银团发售新10年期指标公债。本周只有葡萄牙发售公债。

市场也因希腊局势趋稳而变得更加平静。希腊周一重启银行业，并下令偿还所欠国际债权人的数十亿欧元款项；该国上周签署协议，同意严苛的新改革方案，换取第三轮救助以便留在欧元区。

希腊政府周二按国际债权人要求向议会提交立法，该立法是启动第三轮希腊救助方案的前提。希腊总理齐普拉斯需要在周三晚间前让该立法获得议会通过。

希腊10年期公债收益率 小跌至11.28%。(完)

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