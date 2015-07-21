欧元债市：债券赎回令资金泛滥，公债收益率走低

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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意大利 和西班牙 10年期公债收益率下跌1-2个基点，分别至1.92%和1.89%，后者已连续第11日下跌，为2008年夏季以来持续时间最长的下跌行情。
月底前大约有400亿欧元来自偿债和息票偿付的资金料将回归市场，但随着很多市场参与人士离场休假，公债标售规模正在减少。斯洛文尼亚将通过银团发售新10年期指标公债。本周只有葡萄牙发售公债。
市场也因希腊局势趋稳而变得更加平静。希腊周一重启银行业，并下令偿还所欠国际债权人的数十亿欧元款项；该国上周签署协议，同意严苛的新改革方案，换取第三轮救助以便留在欧元区。
希腊政府周二按国际债权人要求向议会提交立法，该立法是启动第三轮希腊救助方案的前提。希腊总理齐普拉斯需要在周三晚间前让该立法获得议会通过。
希腊10年期公债收益率 小跌至11.28%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/汪红英；审校 孙茉莉/艾茂林)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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