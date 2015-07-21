路透基点：10家银行为台湾友达光电启动300亿台币再融资案--TRLPC

路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，由10家银行组成的银团已经为台湾上市公司友达光电启动规模300亿台币(9.71亿美元)的再融资案。

牵头行兼簿记行是台湾银行、国泰世华银行、彰化商业银行、中国信托银行、第一商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行、台新银行和台湾合作金库银行。其中台湾银行为额度代理行。

贷款由两部分构成。A部分是230亿台币的五年期贷款，用于再融资；B部分是70亿台币三年期贷款，用于运营资本。其中B部分贷款有两年延期权，延期费为15个基点。

贷款利率以三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，并与借款人税后净利润率挂钩：

税后净利润率等于或小于0%，A部分加码130个基点，B部分加码120个基点；

税后净利润率介于0-3%，A部分加码120个基点，B部分加码110个基点；

税后净利润率介于3-6%，A部分加码105个基点，B部分加码95个基点；

税后净利润率大于6%，A部分加码100个基点，B部分加码90个基点。

税前保底利率设在1.7%。

A部分贷款有两年半宽限期，此后每半年偿还一次，共分六次不等额偿还，5%(1)，10%(2-3)，15%(4)，20%(5)以及40%(6)。

B部分贷款，若未行使两年延期权，则到期一次性偿还。若借款人决定延期，则第三年底偿还15%，到期时偿还剩余部分。

贷款以土地、厂房和机械设备为抵押。银行回复日期截止到8月14日。

借款人上一次涉足台湾联贷市场是在2014年9月，当时完成258亿台币的五年期再融资，利率为较Taibor加码120个基点。(完)