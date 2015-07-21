希腊政治：齐普拉斯政府向议会提交法案，力求周三过关以利援助会谈

路透雅典7月21日 - 在国际债权人的要求下，希腊政府周二将法案提交给议会，以便就数十亿欧元的援助方案展开会谈。

希腊总理齐普拉斯必须让法案中的举措在周三晚上之前获得议会通过。第一批改革方案上周遭齐普拉斯自身所属左翼激进联盟党(Syriza)的反对，在亲欧洲的反对党投票支持下才过关。

尽管议会对第二批法案的看法没那么分歧，对掌握议会多数的实力已然减弱的齐普拉斯而言，仍将是一大考验。

欧盟扶持倒闭银行的新规定将被纳入希腊法规，这些规定系于2008年金融危机后颁布，目的在于协助纳税人免于面对向陷入麻烦的银行提供纾困的风险。