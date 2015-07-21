香港个股：太古以12.5亿元人民币向中信收购内地饮料厂权益

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月21日 - 香港综合企业--太古股份 周二宣布，将以总代价12.5亿元人民币，向中信股份 收购三家内地饮料厂的权益。
太古的声明称，将予收购的分别为太古中萃发展有限公司的15%权益、合肥太古可口可乐饮料有限公司20%权益及郑州太古可口可乐饮料有限公司12.86%权益。完成后，太古持有该三家公司的权益分别增至89.38%、91.5%及85.78%。
中信当初购买所售权益的成本约为1,372万美元。
太古今天收报100.7港元，过去一个月股份无大变动。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”