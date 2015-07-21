香港个股：太古以12.5亿元人民币向中信收购内地饮料厂权益

路透香港7月21日 - 香港综合企业--太古股份 周二宣布，将以总代价12.5亿元人民币，向中信股份 收购三家内地饮料厂的权益。

太古的声明称，将予收购的分别为太古中萃发展有限公司的15%权益、合肥太古可口可乐饮料有限公司20%权益及郑州太古可口可乐饮料有限公司12.86%权益。完成后，太古持有该三家公司的权益分别增至89.38%、91.5%及85.78%。

中信当初购买所售权益的成本约为1,372万美元。

太古今天收报100.7港元，过去一个月股份无大变动。（完）

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