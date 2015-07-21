《全球汇市》美元受升息预期提振而继续走高，商品货币暂获喘息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“眼看逼近125日圆，美元/日圆已进入政治敏感区域。跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判接近重要关头，若美元出现大幅上涨，可能刺激日美两国都反对自贸谈判，而两国当局不想出现这种局面，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示。
欧元/美元 小涨0.2%至1.0853美元，位于上周末以来所在区间的中段。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0848 1.0825 +0.21 -10.32 1.2097
美元/日圆 124.31 124.25 +0.05 +3.87 119.68
欧元/日圆 134.85 134.54 +0.23 -6.85 144.77
美元/瑞郎 0.9618 0.9637 -0.20 -3.25 0.9941
英镑/美元 1.5574 1.5563 +0.07 +0.01 1.5573
美元/加元 1.2985 1.2992 -0.05 +11.77 1.1618
澳元/美元 0.7366 0.7367 -0.01 -9.82 0.8168
新西兰元/美元 0.6617 0.6557 +0.92 -15.13 0.7797
欧元/瑞郎 1.0433 1.0440 -0.07 -13.25 1.2026
欧元/英镑 0.6963 0.6950 +0.19 -10.21 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3729 9.3383 +0.37 -1.01 9.4688
美元/挪威克朗 8.2321 8.2359 -0.05 +10.17 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/郑茵/孙茉莉/陈宗琦；审校 于春红/王洋/艾茂林/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”