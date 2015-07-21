更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，资金充裕短票利率略有走跌压力

(新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节)

* 资金宽松短率持稳，市场出现拆入需求

* 短票利率微幅下滑，因市场利率多跌破0.55%

* RP利率持稳，投信资金偏多

记者 罗两莎

路透台北7月21日 - 台湾银行间短率周二持稳。银行资金调度人士指出，台积电 本周四股利发放造成资金扰动，且部分银行拨款予大型公营事业，产生拆借需求，不过市场资金充裕，短率无大波动；至于短票利率稍有走跌压力。

某大型公股银行资金调度主管表示，台积电现金股利高达千亿台币以上，对于中小型银行资金调度人员来说，的确得绷紧神经、早日安排所需资金才不会手忙脚乱；但他今天均为到期续做，没有新的客户。

〞我今天还是有小量拆入，主要是股利因素，明天钱就要出去了，今天先预借一些。〞一位中型民营银行资金调度人员说。

也有交易人员表示，自上日起即有大型公股银行供给跨提存期的拆款，不过今日的二周以上拆款因已跨至下提存期。回到期初之后，资金需求缩手，银行称并不好拆出。

台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利，将于7月23日发放。

今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.388% 率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400%

--一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460%

--两周拆款利率区间 0.395-0.450% 0.390-0.455%

**短票利率微幅下滑至0.545%**

短票方面，票券公司交易员表示，由于市场资金续呈宽松，今天已有部分短票利率成交在0.55%以下，至0.545%；但亦有银行仍未接受此一利率。

〞今天我们有开出0.54%的利率，但有人拒绝，只成交在0.545%，0.540%还要再等等。〞一票券公司主管说。

也有银行指出，拒绝票券商再降利率的要求，并自市场上寻求买入银行发行的定存单，消化一些资金配置压力。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，部分成交在0.545%，较上日略低。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.555%，前日在0.557%；上日成交量18.28亿台币，前日87.98亿台币。

台湾央行周二共发行1,925亿台币定存单，较今日存单到期金额1,922.5亿台币，存单发行余额增2.5亿。本周余日央行存单到期金额分别为：周三4,671亿、周四5,929.8亿及周五578亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为95亿台币，累积超额准备为1,891亿台币、加计前期1%的超额准备3,417亿台币。

**RP利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，大型和中型票券公司交易员均指出，今天投信公司资金较多，但因市场上债券有限，不到十点即未再交易，利率则维持在原水准。

〞感觉上今天投信满多钱的，我们一大早就接到很多申购电话，利率还是一样。〞一大型票券公司交易员说。

证券商交易员则认为，今天资金没有太多，利率还维持在原水准，且大都以续做为主。

〞今天打来找券的没有之前那么多，多多少少跟台积电股利发放有关。〞一证券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62%，利率与约同上日。