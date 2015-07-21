《焦点》金价跳水，为矿业并购交易降温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**汇率支持**
澳洲Evolution Mining 的执行董事长Jake Klein称，不排除进行更多收购，只要交易能带来更多价值。该公司是今年行动最进取的黄金矿商之一。
在很大程度上，这家公司的态度反映出在澳洲等依赖大宗商品的经济体里，矿商和经济的前景。在这些地区，金价挫低的影响被汇率走软所抵消，从而提升了国内矿商的回报。
虽然以美元计价的黄金已经自2011年9月的峰值下挫逾40%，但以澳元计价的黄金同期跌幅仅约20%。
Evolution在5月筹资1.72亿澳元，用于支付收购Cowal金矿的5.5亿美元费用，获得了原有机构投资者以及新投资人的大力支持。Cowal金矿原本是加拿大Barrick Gold 在澳洲的一处矿业资产。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”