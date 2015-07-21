版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 17:20 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：英镑一直难以扩大涨势，若跌破1.5530水准，则可能回跌至200日均线切入位1.5420。目前在上周高点1.5675附近有不小阻力，需要突破此价位才能重新瞄准1.5820水准。

欧元/美元：5月低点1.0820是下测4月价位、及回落至1.0460延伸出来的趋势线支撑切入位1.0750的重要障碍。下一道支撑则是由历史低点0.8230所延伸出来的趋势线支撑1.0615。反弹应会在1.0930遭遇阻力。

美元/日圆：近期反弹走势尚未见到美元突破124.50日圆水准，需突破此水准才能回到125.85的高点。由于美元已经回升至123.30日圆上方，目前向上发展的机率偏高，但由于在124.50受阻，美元可能会先行回档。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0847 1.0825 0.20 -10.33 1.2097

美元/日圆 124.30 124.25 0.04 4.05 119.68

欧元/日圆 134.83 134.54 0.22 -7.15 144.77

美元/瑞郎 0.9616 0.9637 -0.22 -3.27 0.9941

英镑/美元 1.5573 1.5563 0.06 0.00 1.5573

美元/加元 1.2992 1.2992 0.00 11.83 1.1618

澳元/美元 0.7369 0.7367 0.03 -9.78 0.8168

新西兰元/美元 0.6607 0.6557 0.76 -15.26 0.7797

欧元/瑞郎 1.0432 1.0440 -0.08 -13.25 1.2026

欧元/英镑 0.6964 0.6950 0.20 -10.20 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3740 9.3383 0.38 -0.37 9.4688

美元/挪威克朗 8.2323 8.2359 -0.04 10.18 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 张明钧; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐