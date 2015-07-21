英镑/美元：英镑一直难以扩大涨势，若跌破1.5530水准，则可能回跌至200日均线切入位1.5420。目前在上周高点1.5675附近有不小阻力，需要突破此价位才能重新瞄准1.5820水准。

欧元/美元：5月低点1.0820是下测4月价位、及回落至1.0460延伸出来的趋势线支撑切入位1.0750的重要障碍。下一道支撑则是由历史低点0.8230所延伸出来的趋势线支撑1.0615。反弹应会在1.0930遭遇阻力。