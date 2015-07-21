纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦7月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：英镑一直难以扩大涨势，若跌破1.5530水准，则可能回跌至200日均线切入位1.5420。目前在上周高点1.5675附近有不小阻力，需要突破此价位才能重新瞄准1.5820水准。
欧元/美元：5月低点1.0820是下测4月价位、及回落至1.0460延伸出来的趋势线支撑切入位1.0750的重要障碍。下一道支撑则是由历史低点0.8230所延伸出来的趋势线支撑1.0615。反弹应会在1.0930遭遇阻力。
美元/日圆：近期反弹走势尚未见到美元突破124.50日圆水准，需突破此水准才能回到125.85的高点。由于美元已经回升至123.30日圆上方，目前向上发展的机率偏高，但由于在124.50受阻，美元可能会先行回档。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0847 1.0825 0.20 -10.33 1.2097
美元/日圆 124.30 124.25 0.04 4.05 119.68
欧元/日圆 134.83 134.54 0.22 -7.15 144.77
美元/瑞郎 0.9616 0.9637 -0.22 -3.27 0.9941
英镑/美元 1.5573 1.5563 0.06 0.00 1.5573
美元/加元 1.2992 1.2992 0.00 11.83 1.1618
澳元/美元 0.7369 0.7367 0.03 -9.78 0.8168
新西兰元/美元 0.6607 0.6557 0.76 -15.26 0.7797
欧元/瑞郎 1.0432 1.0440 -0.08 -13.25 1.2026
欧元/英镑 0.6964 0.6950 0.20 -10.20 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3740 9.3383 0.38 -0.37 9.4688
美元/挪威克朗 8.2323 8.2359 -0.04 10.18 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”