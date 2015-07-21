中港个股：中国石化上半年油气产量同比下降1.8%，至2.33亿桶油当量

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月21日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周二公布，今年上半年油气当量产量同比下降1.8%，至2.33亿桶。
其中，天然气产量3,533亿立方英尺，同比下降0.43%，只达到全年产量目标的四成。原油产量亦跌2.3%至1.74亿桶，惟达到全年一半目标。
上半年的原油加工量1.19亿吨，按年上升2.66%；其中，汽油产量升8.34%至2,702万吨，柴油产量跌2.32%至3,582万吨，煤油产量升18.88%至1,190万吨。
境内成品油总经销量8,392万吨，同比上升3.55%。
中石化H股周二收升0.16%，报6.13港元；其A股则跌1.54%，报7.03元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”