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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 17:36 BJT

中港个股：中国石化上半年油气产量同比下降1.8%，至2.33亿桶油当量

路透香港7月21日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周二公布，今年上半年油气当量产量同比下降1.8%，至2.33亿桶。

其中，天然气产量3,533亿立方英尺，同比下降0.43%，只达到全年产量目标的四成。原油产量亦跌2.3%至1.74亿桶，惟达到全年一半目标。

上半年的原油加工量1.19亿吨，按年上升2.66%；其中，汽油产量升8.34%至2,702万吨，柴油产量跌2.32%至3,582万吨，煤油产量升18.88%至1,190万吨。

境内成品油总经销量8,392万吨，同比上升3.55%。

中石化H股周二收升0.16%，报6.13港元；其A股则跌1.54%，报7.03元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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