欧洲汇市：英镑持稳，市场等待英央行会议记录寻找升息线索

“大家对升息非常兴奋，我们能够谈到升息，因为希腊的杂音已经降下来，然后突然间...又冒出迈尔斯的转变，”汇丰全球外汇研究主管David Bloom称。

“英国有庞大经常帐赤字，又要举行退出欧盟公投，这会持续打压英镑，因此每次非常看多英镑时，它就是会让你失望。”

由于投资人将英国开始升息时机预期挪前，英镑贸易加权指数 周五触及七年半高点，一周涨幅达2.5%，为六年来最大。

但英镑本周走势迟滞，交易员等待英国央行的新线索。英镑兑美元 周二上扬0.1%，至1.5573美元，英镑兑欧元 跌0.2%，至0.6948英镑。

外汇交易员更关注的是周三公布英国央行会议记录。

“由于我们已经听到卡尼的说法，会议记录内容或许会被视为过时，”花旗集团分析师称。“不过，我们会留意鹰派看法，如果有原本鸽派立场官员转向鹰派，有可能激发更多有利英镑的升息预期。”(完)

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