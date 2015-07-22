重温稿-台湾货币市场：短率持稳，资金充裕短票利率略有走跌压力

* 资金宽松短率持稳，市场出现拆入需求 * 短票利率微幅下滑，因市场利率多跌破0.55% * RP利率持稳，投信资金偏多 记者 罗两莎 路透台北7月21日 - 台湾银行间短率周二持稳。银行资金调度人士指出，台积电<2330. TW>本周四股利发放造成资金扰动，且部分银行拨款予大型公营事业，产生拆借需求，不过 市场资金充裕，短率无大波动；至于短票利率稍有走跌压力。 某大型公股银行资金调度主管表示，台积电现金股利高达千亿台币以上，对于中小型银 行资金调度人员来说，的确得绷紧神经、早日安排所需资金才不会手忙脚乱；但他今天均为 到期续做，没有新的客户。 〞我今天还是有小量拆入，主要是股利因素，明天钱就要出去了，今天先预借一些。〞 一位中型民营银行资金调度人员说。 也有交易人员表示，自上日起即有大型公股银行供给跨提存期的拆款，不过今日的二周 以上拆款因已跨至下提存期。回到期初之后，资金需求缩手，银行称并不好拆出。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现 金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利，将于7月23日发放。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.388% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.395-0.450% 0.390-0.455% **短票利率微幅下滑至0.545%** 短票方面，票券公司交易员表示，由于市场资金续呈宽松，今天已有部分短票利率成交 在0.55%以下，至0.545%；但亦有银行仍未接受此一利率。 〞今天我们有开出0.54%的利率，但有人拒绝，只成交在0.545%，0.540%还要再等等。 〞一票券公司主管说。 也有银行指出，拒绝票券商再降利率的要求，并自市场上寻求买入银行发行的定存单， 消化一些资金配置压力。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，部分成交在0.545%，较上 日略低。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 555%，前日在0.557%；上日成交量18.28亿台币，前日87.98亿台币。 台湾央行周二共发行1,925亿台币定存单，较今日存单到期金额1,922.5亿台币，存单发 行余额增2.5亿。本周余日央行存单到期金额分别为：周三4,671亿、周四5,929.8亿及周五5 78亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为95亿台币，累积超额准备为1,891亿台币、 加计前期1%的超额准备3,417亿台币。 **RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，大型和中型票券公司交易员均指出，今天投信公司资金较多 ，但因市场上债券有限，不到十点即未再交易，利率则维持在原水准。 〞感觉上今天投信满多钱的，我们一大早就接到很多申购电话，利率还是一样。〞一 大型票券公司交易员说。 证券商交易员则认为，今天资金没有太多，利率还维持在原水准，且大都以续做为主。 〞今天打来找券的没有之前那么多，多多少少跟台积电股利发放有关。〞一证券商交易 员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.62%，利率与约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区 间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。(完) (审校 高洁如/张喜良)