中港股业绩：中兴通讯上半年净利同比增43%，营收及毛利双升--业绩快报

中兴通讯指出，上半年公司业绩增长点包括：国内4G项目进度加快以及三大运营商在有线交换及接入系统的投入加大，国内FDD-LTE系统设备、有线交换及接入系统营业收入及毛利均有增长；国际4G项目业务规模增长，合同盈利能力改善。

上半年该公司费用占营收比例基本与上年同期持平，其中研发费用占比有所上升，主要是由于持续加大LTE、承载网等产品的研发投入，但同时公司加强了对销售费用和管理费用的管理，这部分费用的占比有所下降。