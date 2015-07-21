中港股业绩：中兴通讯上半年净利同比增43%，营收及毛利双升--业绩快报

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月21日 - 中国大型通讯设备厂商--中兴通讯 周二在盘后公布业绩快报，上半年实现净利润16.13亿元人民币，同比增长42.96%，国内国外4G项目进度加快等令公司营收和毛利双重提升。
据业绩快报，上半年该公司实现营收459.38亿元，同比增21.86%；每股收益0.47元。
中兴通讯指出，上半年公司业绩增长点包括：国内4G项目进度加快以及三大运营商在有线交换及接入系统的投入加大，国内FDD-LTE系统设备、有线交换及接入系统营业收入及毛利均有增长；国际4G项目业务规模增长，合同盈利能力改善。
政企业务方面，智慧城市签约项目数量持续增长，轨道交通项目业务稳步增长，政企业务营业收入及毛利均有增长。
上半年该公司费用占营收比例基本与上年同期持平，其中研发费用占比有所上升，主要是由于持续加大LTE、承载网等产品的研发投入，但同时公司加强了对销售费用和管理费用的管理，这部分费用的占比有所下降。
中兴通讯A股周二收报20.84元，涨0.87%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”