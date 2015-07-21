香港个股：恒大地产拟分拆矿泉水业务在中国新三板挂牌

路透香港7月21日 - 中国大型房地产商--恒大地产 周二宣布，其全资拥有的恒大长白山矿泉水股份有限公司申请在中国新三板挂牌已获受理。连同此前已公布的足球及文化产业，这已是恒大地产第三间拟在新三板分拆的公司。

恒大地产的声明称，恒大矿泉今天获得有关在新三板挂牌申请的受理函，而申请挂牌需待取得有关方面批准方可作实。

恒大矿泉是恒大地产布局的快消产业，以天然矿泉水及衍生饮料为主要业务，覆盖产业上、中、下游。目前在吉林省建成两个生产基地，拥有九条进口生产线，设备年生产能力220万吨。

本月稍早，恒大地产宣布旗下广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司及恒大文化产业集团股份有限公司申请在新三板挂牌已获受理。公司表示，实现挂牌将是公司股东提升及体现其旗拟分拆公司的投资价值，及未来实现投资回报的重要一步。

恒大地产近年积极拓展房地产以外的四大产业--矿泉水、粮油、乳业及健康，公司主席许家印今年3月时曾表示，目标三年后将矿泉水、粮油及乳业业务在香港分拆上市。 而公司此前透过买壳新传媒，将其健康产业上市，并更名为恒大健康 。

恒大地产今天收高2.64%，报5.05港元，过去一个月累计下滑7%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)