中国股市：9月3日-6日休市，纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月21日 - 中国上海证券交易所周二发布公告称，2015年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日休市安排为：9月3日（星期四）至9月5日（星期六）休市，9月7日（星期一）起照常开市。另外，9月6日（星期日）为周末休市。 刊登在上海证券交易所网站的公告显示，根据证监会《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》要求，公布上述休市有关安排。 公告并称，有关清算事宜，根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。（完） (发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”