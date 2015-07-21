中国股市：9月3日-6日休市，纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年

路透北京7月21日 - 中国上海证券交易所周二发布公告称，2015年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日休市安排为：9月3日（星期四）至9月5日（星期六）休市，9月7日（星期一）起照常开市。另外，9月6日（星期日）为周末休市。 刊登在上海证券交易所网站的公告显示，根据证监会《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》要求，公布上述休市有关安排。 公告并称，有关清算事宜，根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。（完） (发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)