中国经济：增速下调的底线应该且可以稳定在7%附近--专家

路透北京7月21日 - 中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群撰文表示，稳增长政策初见成效，经济增速回调的底部已经开始显露，预计经济运行将企稳向好，全年增速略高于7%。

中国政府网周二刊登他的署名文章并称，必要的经济增速是支持经济增长可持续、结构调整和经济转型升级可持续的必要条件，是确保就业和民生稳定的必要条件，因此中国需要把经济增速稳定在7%附近。

“今年以来政府适度加大了稳增长的政策力度，目前已经取得初步成效，...中国经济增速回调的底部已经开始显露。”文章称，“展望全年，在客观条件支持和政策效果进一步显现背景下，预计中国经济运行将企稳向好，全年经济增长率有望略高于7%。”

他指出，2008年国际金融危机降低了中国出口的增速，国内房地产、汽车市场调整降低了内需增速，在两方面需求增速都明显降低的背景下，经济增速“换挡”不可避免。

但要看到，全球经济总体逐渐趋稳，国内稳出口政策不断完善，今年以来出口增长降中趋稳态势逐渐明显。

而且国内城镇化潜力巨大，2014年中国按常住人口计算的城镇化率为54.77%，与完成城市化的国家城镇化率一般在80%左右相比，差距还很大，未来城镇化率必然会持续提高，与此相关的城镇住房需求也将持续增加；而随着城市群发展，汽车进入家庭的活动也将持续推进。

“综合分析，当前住房、汽车市场调整是与城镇化发展模式转型相联系的阶段性调整，调整后的发展空间仍然非常广阔。”文章称。

此外，今年以来房地产销售已经明显回暖，房地产企业发展环境趋向改善，而与新型城镇化相联系的基础设施建设任务巨大，一带一路开启全方位对外开放，都会推动基础设施投资保持较高增速，综合看支持投资增长趋稳的因素明显增多。

中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。下半年随着稳增长政策加码效应显现，宏观经济表现可能好于上半年。 （完）

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