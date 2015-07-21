东南亚股市：菲律宾股市在外资买超下上涨，泰国股市创14个月新低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷7月21日 - 东南亚股市周二涨跌互见，菲律宾股市触及近一个月高点，因外资流入特定大型股，在此同时泰国股市触及近14个月低点，银行等类股带头下跌。
菲律宾股市 收涨1.2%至6月24日以来最高收位。交易所数据显示，SM Prime Holdings 上涨1.9%，JG Summit Holdings 收高2.7%，受助于外资买盘。
当地证交所表示，周二外资买超6.62亿披索(1,470万美元)。
泰国股市 收低1.3%，连续第六个交易日下跌，指数创下2014年6月2日以来最低收位。
Kasikornbank 交投最为热络，下挫3.5%，部分是受放空交易影响。营建股Italian Thai Development 暴跌6.8%，因担心多个政府建设项目可能推迟。
新加坡股市 扭转稍早涨势小幅收低，马来西亚股市 则创下6月8日以来最高收位。越南股市 连续第二日下跌，来到逾两周低点。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，金价在近几日重挫之后持稳。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 385.52 0.10 +0.02 -6.15 410.77
新加坡 3371.41 -2.07 -0.06 +0.19 3365.15
马来西亚 1736.19 12.06 +0.70 -1.42 1761.25
泰国 1447.44 -19.27 -1.31 -3.35 1497.67
印尼 4869.85 -31.96 -0.65 -6.83 5226.95
菲律宾 7627.96 86.79 +1.15 +5.50 7230.57
越南 616.61 -3.93 -0.63 +13.01 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”