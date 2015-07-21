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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 18:55 BJT

东南亚股市：菲律宾股市在外资买超下上涨，泰国股市创14个月新低

路透曼谷7月21日 - 东南亚股市周二涨跌互见，菲律宾股市触及近一个月高点，因外资流入特定大型股，在此同时泰国股市触及近14个月低点，银行等类股带头下跌。

菲律宾股市 收涨1.2%至6月24日以来最高收位。交易所数据显示，SM Prime Holdings 上涨1.9%，JG Summit Holdings 收高2.7%，受助于外资买盘。

当地证交所表示，周二外资买超6.62亿披索(1,470万美元)。

泰国股市 收低1.3%，连续第六个交易日下跌，指数创下2014年6月2日以来最低收位。

Kasikornbank 交投最为热络，下挫3.5%，部分是受放空交易影响。营建股Italian Thai Development 暴跌6.8%，因担心多个政府建设项目可能推迟。

新加坡股市 扭转稍早涨势小幅收低，马来西亚股市 则创下6月8日以来最高收位。越南股市 连续第二日下跌，来到逾两周低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，金价在近几日重挫之后持稳。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 385.52 0.10 +0.02 -6.15 410.77

新加坡 3371.41 -2.07 -0.06 +0.19 3365.15

马来西亚 1736.19 12.06 +0.70 -1.42 1761.25

泰国 1447.44 -19.27 -1.31 -3.35 1497.67

印尼 4869.85 -31.96 -0.65 -6.83 5226.95

菲律宾 7627.96 86.79 +1.15 +5.50 7230.57

越南 616.61 -3.93 -0.63 +13.01 545.63

(完)

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