国际油市：亚洲燃料油价差下跌，尽管8月来自西方供应量减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月21日 - 亚洲180-cst与380-cst燃料油贴水周二走阔，8月来自西方的供应减少，卖家却没有得到支撑，当前供应充裕的现况，令卖家陷入挣扎。
380-cst与180-cst燃料油贴水周二分别走阔0.87与0.28美元，至每吨贴水3.34与4美元。
现货交易方面，交易数据显示，指标380-cst燃料油较新加坡现货报价最多走阔至每吨贴水4美元。
8月由西方至亚洲的燃料油供应量料下滑逾16%，至1月以来最低，因亚洲油价下跌，交易商对输出更多燃料油意兴阑珊。
“8月的东方/西方价差会让大多数套利交易活动走投无路，”新加坡一名燃料油交易商表示。
招标消息方面，台湾的台塑石化提供40,000吨7月27-29日装船的高硫燃料油给一交易商，每吨价格较新加坡180-cst燃料油现货报价贴水约25美元。
现货交易方面，兴隆向道达尔买进20,000吨380-cst燃料油，船期8月16-20日，每吨较新加坡现货报价贴水4美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”