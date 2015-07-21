国际油市：亚洲燃料油价差下跌，尽管8月来自西方供应量减少

路透新加坡7月21日 - 亚洲180-cst与380-cst燃料油贴水周二走阔，8月来自西方的供应减少，卖家却没有得到支撑，当前供应充裕的现况，令卖家陷入挣扎。

380-cst与180-cst燃料油贴水周二分别走阔0.87与0.28美元，至每吨贴水3.34与4美元。

现货交易方面，交易数据显示，指标380-cst燃料油较新加坡现货报价最多走阔至每吨贴水4美元。

8月由西方至亚洲的燃料油供应量料下滑逾16%，至1月以来最低，因亚洲油价下跌，交易商对输出更多燃料油意兴阑珊。

“8月的东方/西方价差会让大多数套利交易活动走投无路，”新加坡一名燃料油交易商表示。

招标消息方面，台湾的台塑石化提供40,000吨7月27-29日装船的高硫燃料油给一交易商，每吨价格较新加坡180-cst燃料油现货报价贴水约25美元。

现货交易方面，兴隆向道达尔买进20,000吨380-cst燃料油，船期8月16-20日，每吨较新加坡现货报价贴水4美元。(完)

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