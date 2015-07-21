国际油市：柴油裂解价差跌破10美元，创逾五年来最低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月21日 - 亚洲柴油裂解价差周二跌至10美元下方，产业消息人士称此乃因市场供应持续增加，而第三季又是传统需求淡季。
8月柴油裂解价差跌至每桶较迪拜原油报价高出9美元，产业消息人士称这是逾五年来最低。
交易商称，中东新炼厂产能开出导致出口增加，加上中国扩大出口，导致柴油供应过剩加剧。
今日新加坡市场有七笔柴油交易，无航煤交易。
永顺油品(Winson Oil)出售25万桶含硫500ppm柴油给托克(Trafigura)，8月5-9日装运，每桶较新加坡8月5-13日报价贴水0.80美元。
壳牌自永顺油品买进15万桶含硫500ppm柴油，8月16-20日装运，每桶较新加坡8月6-14日报价贴水0.80美元。
道达尔自联合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，8月16-20日装运，每桶较新加坡8月14-20日报价贴水0.80美元。
壳牌自中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，每桶较新加坡报价贴水0.90美元。
壳牌自联合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，8月5-9日装运，每桶较新加坡8月3-11日报价贴水0.90美元。
维多公司自卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月9-13日装运，每桶较新加坡8月6-14日报价贴水0.90美元。
道达尔自中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，8月15-19日装运，每桶较新加坡报价贴水0.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”