电信产业：中国4G用户达到2.25亿，信息行业创业创新活力不断增强--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月21日 - 据新华社周二报导，截至目前，中国3G、4G用户总数已突破6.7亿，其中4G用户达到2.25亿。信息行业规模持续扩大，创业创新活力不断增强。
报导援引中国工业和信息化部副部长尚冰在2015中国互联网大会上表示，近年来中国移动互联网蓬勃发展，高速宽带网络加快建设，网络提速持续推进。截至目前，中国光纤用户超过3.3亿，3G、4G基站总数达到258万个。
中国网民人数达6.5亿，上半年互联网企业完成并购超过100起，已披露的数据涉及的资本额约37亿元。
中国信息通信研究院总工程师余晓晖表示，2014年移动互联网流量是2000年全球互联网流量的30-40倍，移动运用上收入达到1.15万亿美元。其中，中国移动 互联网产业发展速度在全球来看属于较快水平，截至2015年5月，中国移动用户达12.9亿。
中国移动集团总裁李越去年末表示，中国移动各项4G（第四代移动通讯）业务2014年均超额完成预期目标，计划2015年4G用户将增至2.5亿。 （完） (发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”