美股业绩：威瑞森通讯营收上扬，因用户数增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月21日 - 美国最大移动通讯业者威瑞森通讯(Verizon Communications) 公布季度营收成长2.4%，因该公司新增了110万个预付用户，而稍晚该公司将推出自家的在线视频服务。
6月30日止第二季可归属于威瑞森通讯的净利为42.3亿美元，每股盈余(EPS)为1.04美元，上年同期分别为42.1亿及1.02美元。
营收从314.8亿美元成长至322.2亿。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。