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货币新闻 | 2015年 7月 21日 星期二 20:05 BJT

美股业绩：威瑞森通讯营收上扬，因用户数增加

路透7月21日 - 美国最大移动通讯业者威瑞森通讯(Verizon Communications) 公布季度营收成长2.4%，因该公司新增了110万个预付用户，而稍晚该公司将推出自家的在线视频服务。

6月30日止第二季可归属于威瑞森通讯的净利为42.3亿美元，每股盈余(EPS)为1.04美元，上年同期分别为42.1亿及1.02美元。

营收从314.8亿美元成长至322.2亿。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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