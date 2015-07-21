国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑；中国6月进口量创新高

路透新加坡7月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下滑4%，至每吨81.13美元，上日劲扬30%之多。

交易商对于价差微幅下滑并不在意，更加关注于9月由欧洲与地中海地区运往东方的船货或将减少的可能性，运费上涨可能损及西方运至东方的交易。

“裂解价差稍微下滑，但与上周相较价差仍然强劲，”新加坡一名交易员表示，“现货价格仍为贴水的情况，但已略微缩窄。”

官方数据显示，中国的6月石脑油进口为655,169吨，创下新高，刷新2014年10月将近560,000吨的纪录。

总进口量当中，约32%来自俄罗斯。中国在2009年才转变为石脑油净进口国。

汽油方面，亚洲汽油裂解价差下跌至三日低点，报每桶15.20美元。

中国6月约出口496,000吨汽油，其中多数船货运往新加坡。

中国6月汽油出口较前五个月的平均值跳升21%，或约86,000吨。

新加坡现货仅有一笔交易，Phillips 66以每桶75.70美元出售95号汽油船货给壳牌，船期为8月8-12日。(完)

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