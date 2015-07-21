国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑；中国6月进口量创新高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下滑4%，至每吨81.13美元，上日劲扬30%之多。
交易商对于价差微幅下滑并不在意，更加关注于9月由欧洲与地中海地区运往东方的船货或将减少的可能性，运费上涨可能损及西方运至东方的交易。
“裂解价差稍微下滑，但与上周相较价差仍然强劲，”新加坡一名交易员表示，“现货价格仍为贴水的情况，但已略微缩窄。”
官方数据显示，中国的6月石脑油进口为655,169吨，创下新高，刷新2014年10月将近560,000吨的纪录。
总进口量当中，约32%来自俄罗斯。中国在2009年才转变为石脑油净进口国。
汽油方面，亚洲汽油裂解价差下跌至三日低点，报每桶15.20美元。
中国6月约出口496,000吨汽油，其中多数船货运往新加坡。
中国6月汽油出口较前五个月的平均值跳升21%，或约86,000吨。
新加坡现货仅有一笔交易，Phillips 66以每桶75.70美元出售95号汽油船货给壳牌，船期为8月8-12日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”