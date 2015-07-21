全球农业：泰国乾旱可能致使稻米产量减少10%--出口商协会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷7月21日 - 泰国稻米出口商协会名誉主席Chookiat Ophaswong周二表示，泰国的乾旱情况可能使国内主要稻米最多减产10%。
他并称，尽管乾旱情况有所减轻，但今年稍早普遍的乾旱情况可能已对稻米产量造成影响。
Chookiat对路透表示，乾旱期延长，可能造成最多减少300万吨的未磨稻米。
“今年稻米产量将难以预测，但基于缺乏用水，应该会冲击10%的产量，”他表示。
他称，泰国未磨稻米预估约为2,400万吨，去年为2,700万吨。
产量减少可望为泰国指标米价带来些许支撑。由于前任政府的补贴政策导致大量的稻米库存，使得指标米价徘徊在近七年低位。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”