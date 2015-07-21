全球农业：泰国乾旱可能致使稻米产量减少10%--出口商协会

路透曼谷7月21日 - 泰国稻米出口商协会名誉主席Chookiat Ophaswong周二表示，泰国的乾旱情况可能使国内主要稻米最多减产10%。

他并称，尽管乾旱情况有所减轻，但今年稍早普遍的乾旱情况可能已对稻米产量造成影响。

Chookiat对路透表示，乾旱期延长，可能造成最多减少300万吨的未磨稻米。

“今年稻米产量将难以预测，但基于缺乏用水，应该会冲击10%的产量，”他表示。

他称，泰国未磨稻米预估约为2,400万吨，去年为2,700万吨。