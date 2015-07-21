企业结盟：Thomas Cook与Club Med在复星国际支持下加强合作

路透伦敦7月21日 - 英国旅游业者Thomas Cook 与法国的Club Méditerranée表示，将共享飞至诸多地点的航班，这是由两家公司共同股东--中国复星国际 所支持之新计划的一部份。

Thomas Cook与Club Med周二推出一项为期三年的欧洲策略合作计划，其中包括透过Thomas Cook的渠道销售Club Med的假期行程，从而促成两者在航班上的合作。

计划推出之前，两家公司的所有权在近期有所改变。

复星国际今年稍早完成收购Club Med，之后于3月买下Thomas Cook的5%股权，复星表示这项交易促成两家公司更多的合作。

两家公司表示，目标是在2018年之前利用Thomas Cook的渠道销售Club Med假期行程，达成1亿欧元的营收，较目前销售水平跳升60%之多。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)