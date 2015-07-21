美国个股：贝莱德取得一特殊执照，将可直接在中国筹资

路透曼谷/香港7月21日 - 一高阶主管向路透表示，美国基金业巨擘贝莱德(BlackRock Inc) 已经取得一张特殊执照，将首度使其可在中国直接筹资，为这家全球最大资产管理公司在中国扩张业务铺路。

贝莱德副董事长希尔德布兰德(Philipp Hildebrand)本周于曼谷接受访问时表示，该公司最近已经取得合格境内有限合伙人(QDLP)执照。他并称贝莱德将致力于中国市场，之后将在许可范围内在中国提供资产管理服务。

这张新执照将让贝莱德在当地筹措资金时有更大自由，通过全资基金管理公司向中国富裕投资人吸金。