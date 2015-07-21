马来西亚期市：棕榈油价格上涨，因马国7月产量料将减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新德里7月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二小升，自上日创下的一周半低位回升，因预期产量将因穆斯林开斋节而减少。
马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货 上涨30马币，或1.37%，收报每吨2,219马币。
该期货周一一度低见2,165马币，为7月9日以来新低。
“生产商谈到7月产量将会较上月少了8%，”一位吉隆坡交易商表示。
船货验证机构ITS周一发布最新的估值显示，马来西亚7月1-20日出口较前月的1,074,410吨减少15.5%，至907,574吨。
另一家船货验证机构Societe Generale de Surveillance公布同时其出口下滑16.1%。
成交量为18,173口，远低于通常的35,000口。
路透市场分析师王涛称，预测棕榈油价格可能小升至2,209马币，因其已升穿阻力位2,190。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”