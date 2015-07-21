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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 21:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格上涨，因马国7月产量料将减少

路透新德里7月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二小升，自上日创下的一周半低位回升，因预期产量将因穆斯林开斋节而减少。

马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货 上涨30马币，或1.37%，收报每吨2,219马币。

该期货周一一度低见2,165马币，为7月9日以来新低。

“生产商谈到7月产量将会较上月少了8%，”一位吉隆坡交易商表示。

船货验证机构ITS周一发布最新的估值显示，马来西亚7月1-20日出口较前月的1,074,410吨减少15.5%，至907,574吨。

另一家船货验证机构Societe Generale de Surveillance公布同时其出口下滑16.1%。

成交量为18,173口，远低于通常的35,000口。

路透市场分析师王涛称，预测棕榈油价格可能小升至2,209马币，因其已升穿阻力位2,190。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校　张明钧)

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