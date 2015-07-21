美国股市：开盘下跌，因美元续强且苹果等科技巨擘即将公布业绩

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约7月21日 - 美国股市周二开盘下跌，因美元仍持于三个月高点，且包括苹果 、微软(Microsoft) 与雅虎(Yahoo) 等诸多科技业巨擘即将公布业绩。
美东时间上午9:31，道琼工业指数 下跌112.44点，或0.62%，报17,987.97点；标普500指数 下跌2.58点，或0.12%，报2,125.7点；Nasdaq综合股价指数 下跌0.82点，或0.02%，报5,218.04点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。