美国股市：开盘下跌，因美元续强且苹果等科技巨擘即将公布业绩

路透纽约7月21日 - 美国股市周二开盘下跌，因美元仍持于三个月高点，且包括苹果 、微软(Microsoft) 与雅虎(Yahoo) 等诸多科技业巨擘即将公布业绩。

美东时间上午9:31，道琼工业指数 下跌112.44点，或0.62%，报17,987.97点；标普500指数 下跌2.58点，或0.12%，报2,125.7点；Nasdaq综合股价指数 下跌0.82点，或0.02%，报5,218.04点。(完)