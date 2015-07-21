欧元债市：欧债收益率上涨，因油价反弹

路透伦敦7月21日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上涨，因油价反弹和意料之外的大批欧元区公债发售，使市场承压，市场原本预计本周只有葡萄牙标售公债。

伊朗达成核协议后将增加原油出口前景和对中国经济成长将拖累需求的忧虑，使油价本月走低，从7月迄今累计跌幅达到11%。

在油价下跌导致欧元区通胀不会很快返回欧洲央行目标水平的前景下，欧债收益率周二早上走低。不过，油价在午后交易中反弹，带动欧债收益率由跌转升。

西班牙 和意大利10年期公债 收益率各升9个基点，分别报2.04%和1.99%。

德国10年期公债 收益率上涨2个基点，报0.74%，稍早跌至0.685%低位。

“欧债市场受商品价格推动，”荷兰合作银行市场分析师Emile Cardon说。

交易商表示，意料之外的一波欧债供应是导致欧债收益率上升的另一因素。

英国透过银团发售40亿英镑2068年到期的长债。斯洛文尼亚发售12.5亿欧元10年期公债。根据汤森路透旗下市场分析服务公司IFR，斯洛文尼原本考虑也发售30年期公债，但之后被取消。