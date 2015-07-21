金属期市：期铜下跌，因担心中国需求增长

* 镍价面临库存不利因素

* 中国铝产能上升

路透伦敦7月21日 - 伦敦期铜周二下滑，因市场担心最大消费国中国需求前景，但美元走弱扶助限制期铜跌幅。

美元走低，扶助提振基本金属价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报5,455美元，低于周一收报5,480美元。

“从金属市场角度而言，我们需要看到中国宏观数据改善，以建立一些信心，”德意志银行分析师Grant Sporre说。

“一些指标企稳，一些指标显示改善的暂时迹象，但要建立信心，我们需要看到趋势持续。”

中国夏季需求沉闷，也限制铜价表现。中国占全球铜消费约一半。

指标期镍稍早大涨2.4%，至每吨11,980美元两周高位，此前中国贸易数据显示，6月镍进口跳升至近4万吨。

期镍 收报11,675美元，低于上日的11,700美元。

不过，在镍价大幅反弹前，市场将要看到库存减少。LME镍库存达453,582吨，足够供应全球消费大约三个月，今年全球消费预计为大约190万吨。

LME期铝 稍早下滑至1,660美元两周低位，因担心中国出口和供应过多。期铝下挫1.6%，报1,661美元，低于周一的1,689美元。

“中国在今年上半年有年产量超过200万吨的新产能投入运作，还有300万吨的年产能将在今年下半年投运。”德意志银行在报告中称。

“因电力成本下降，部份原因是政府补贴，以及因氧化铝等原材料成本明显下跌及中国出口优惠计划，使中国铝生产商有利可图。”

期锌 收盘时没有成交，买盘最后报2,035美元，上日报2,052美元。期铅 收报1,790美元，上日报1,814美元。期锡从周一15,550美元下跌至15,375美元。(完)

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