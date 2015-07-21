纽约期市：ICE期棉连跌第三日，降至三个月低位

路透纽约7月21日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周二连跌第三日，降至约三个月低位，因投机者结清多头仓位，且不愿意在近几周下行趋势持续时买入。

“我们还没法子使棉价上升，”英国贸易公司Plexus Cotton Ltd风险管理部门董事Peter Egli说，他指出，投机者对近几周买入大量合约后“没有起色”感到沮丧。

ICE-12月期棉合约 收低0.43美分，或0.7%，结算价报每磅64.24美分，盘中跌至64.11美分低位，此为4月23日来最低水准。

美元指数 跌0.74%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 升0.08%。(完)

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