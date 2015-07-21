纽约期市：ICE期棉连跌第三日，降至三个月低位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约7月21日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周二连跌第三日，降至约三个月低位，因投机者结清多头仓位，且不愿意在近几周下行趋势持续时买入。
“我们还没法子使棉价上升，”英国贸易公司Plexus Cotton Ltd风险管理部门董事Peter Egli说，他指出，投机者对近几周买入大量合约后“没有起色”感到沮丧。
ICE-12月期棉合约 收低0.43美分，或0.7%，结算价报每磅64.24美分，盘中跌至64.11美分低位，此为4月23日来最低水准。
美元指数 跌0.74%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 升0.08%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。