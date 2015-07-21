全球金市：金价在“空头突袭”后徘徊在五年低位附近，料将进一步下跌

* 金价徘徊在1,100美元支撑水准附近

* 市场认为大型基金是最可能的卖家

* SPDR黄金持仓量下降至2008年来最低

路透纽约/伦敦7月21日 - 金价周二小幅上涨，昨日触及五年低位，录得数年来最大单日跌幅。许多交易员预计金价将进一步下跌，因预期美国升息和印度需求迟滞。

周一在仅两分钟内上海和纽约金市卖家抛售了估计33吨黄金，交易商称之为“空头突袭”，金价当日螺旋式大跌近50美元，周二反弹未能完全扳回失地。

周二1900 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,098.58美元，但交易商仍然惴惴不安，因中国市场成交量连续第二日异常大，许多人怀疑金市这波卖盘是来自中国。

在周一下挫逾3%，创2013年9月来最大单日跌幅后，金价交投在1,100美元这一关键支撑水准附近。一些分析师表示，如果金价跌穿该支撑位，可能出现进一步抛售。

美国8月期金 收跌0.3%，报每盎司1,103.50美元，为2010年2月来最低收位。

美元下跌和股市走弱，加上白银和钯金价格上涨，可能使金市空头的“担忧暂缓”，汇丰控股分析师James Steel表示。

现货银 上涨1.1%，现货钯金 劲升3.4%，抺去周一录得的跌幅。

“这暗示这波抛售并未席卷整个贵金属市场，”Steel说。

一些交易商和分析师臆测抛售源自一中国实体，其动机可能是在一天中交投清淡的时刻打压金价跌穿关键支撑位水平。周一为日本假期，导致成交量进一步下降。

上海交易所周二又有29吨黄金易手，几乎是上月日成交均值16吨的两倍。

交易员关注印度需求。一些交易员说，抛售没有吸引印度新买盘，但其他人持不同意见。

“印度和其他新兴市场的实货市场需求之前的确下降，”Steel说，但在1,100美元水平吸引了一些买入，他补充说。

交易所交易基金SPDR Gold Trust持有的黄金仓位降至2008年最低水平，显示投资者对黄金的兴致下降。(完)

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